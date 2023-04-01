В составе сил обороны Украины за время полномасштабной войны погибли уже 40 бойцов родом из Грузии. Об этом 1 апреля сообщило агентство «Новости-Грузия».

По подсчетам журналистов, с 24 февраля 2022 года погибли 40 бойцов из Грузии, которые воевали за Украину. Среди них граждане Грузии и грузины, которые имели также украинское гражданство.

Среди последних стало известно о гибели 29-летнего Михеила Мазанашвили родом из-под Гори. В последние годы он жил в Украине и имел здесь семью. Он погиб в боях под Бахмутом Донецкой области.