Обнародован прогноз погоды на завтра.

2 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются периодические осадки, местами интенсивного характера. Будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Об этом сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Температура воздуха ночью составит 3-5° тепла, днем — 7-9 ° тепла. Атмосферное давление упадет с 761 мм ртутного столба до 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 80-90%.

В районах Азербайджана местами ожидаются осадки, в горных и предгорных районах — в виде снега. Местами будет туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 4-7° тепла, днем — 11-16° тепла, в горах ночью — 5-10° мороза, днем — 0-5° мороза.