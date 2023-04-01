Сотрудникам Североатлантического Альянса официально запретили загружать социальную сеть TikTok на рабочие устройства, ссылаясь на соображения безопасности. Об этом телеканалу CNN рассказали два информированные чиновники НАТО.

Известно, что в пятницу утром представители НАТО прислали сотрудникам сообщение, в котором объявили об этом запрете TikTok. Хотя речь идет об официальном запрете китайского приложения, его и раньше нельзя было использовать на устройствах, выданных НАТО, из-за внутренних технических ограничений.

«Кибербезопасность является главным приоритетом для НАТО. НАТО имеет строгие требования к определению приложений для официального использования в работе. TikTok не доступен на устройствах НАТО», — подчеркнул собеседник CNN.

НАТО стал последней структурой, которая запретила китайское приложение из-за опасений, что через него доступ к данным пользователей могут получить власти КНР. К такому шагу прибегли правительства США, Великобритании, Норвегии и других стран. Также на рабочих устройствах нельзя использовать TikTok и в институтах Европейского Союза.

TikTok находится под усиленным вниманием из-за вопросов безопасности и конфиденциальности данных, поскольку есть опасения, что он может быть использован для продвижения китайской пропаганды или сбора данных о пользователях, что сама компания категорически отрицает.