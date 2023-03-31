Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в пятницу заявил, что видит реальный риск начала Третьей мировой войны.

«Я уверен, что угроза мировой войны — это не преувеличение», — приводят европейские СМИ слова Орбана.

«Когда европейские и американские лидеры говорят, что если это (ситуация вокруг Украины) продолжится, то мы можем прийти к Третьей мировой войне, то на первый взгляд это может звучать невероятно и преувеличено. Но мне кажется, это реальная опасность на данный момент», — отметил премьер.

Он добавил, что западные страны своими поставками оружия Украине создают угрозы вовлечения других стран в конфликт.