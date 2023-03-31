Официально подтверждено участие сборной Азербайджана в чемпионате Европы по тяжелой атлетике, который состоится в Ереване. Об этом заявил судья международной категории по тяжелой атлетике Араик Алавердян.

Федерация распространила заявление относительно участия азербайджанских спортсменов в чемпионате в Армении

В беседе с «Арменпресс» он сообщил, что азербайджанская сторона официально обратилась с просьбой обеспечить безопасность своих спортсменов. На соревновании сборная Азербайджана будет представлена 5 тяжелоатлетами.

В ответ на запрос apasport.az в Федерации тяжелой атлетики Азербайджана сообщили, что это еще не уточнено: «Мы обратились с письмом в Международную федерацию тяжелой атлетики и Европейскую федерацию тяжелой атлетики и запросили официальные гарантии, однако пока не получили ответа на наше обращение. Поэтому мы пока не можем точно сказать, будем ли мы участвовать в чемпионате Европы. Крайний срок подтверждения участия — 11 апреля».