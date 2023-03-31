1 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове периодически местами ожидаются осадки. Ночью и утром в некоторых частях полуострова осадки, вероятно, периодически будут усиливаться .Будет дуть сильный северо-западный ветер.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха ночью до 3°, днем 6-8° тепла.

Атмосферное давление составит 762 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 70-80%.

В районах Азербайджана местами периодически ожидаются осадки, в горных и предгорных районах — снег. Местами осадки, вероятно, периодически будут усиливаться. В некоторых местах временами туман.

Температура воздуха ночью 3-6°, днем 10-14° тепла, в горах ночью -8 — -3°, днем -3 — 0° мороза.