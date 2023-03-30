На базе Государственного агентства водных ресурсов Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана создать Государственное агентство водных ресурсов Азербайджана.

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Соответствующий указ подписал президент Ильхам Алиев.

В указе говорится:

«Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджана, в целях усовершенствования управления в сферах водных ресурсов, водного хозяйства и мелиорации, рационального использования водных ресурсов, улучшения организации работы по мелиорации и ирригации земель постановляю:

1. На базе Государственного агентства водных ресурсов Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана создать Государственное агентство водных ресурсов Азербайджана (далее — Агентство).

2. Передать Открытое акционерное общество «Азерсу» и Открытое акционерное общество «Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана» вместе с имуществом в подчинение Агентства.

3. Установить, что Агентство является центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим организацию деятельности в области забирания воды из источника, ее переработки, транспортировки и поставки, организующим эксплуатацию находящихся в государственной собственности систем мелиорации и ирригации, систем снабжения питьевой водой, переработки и сброса дождевых и сточных вод, а также оказания услуг в этой области, осуществляющим регулярный контроль за техническим состоянием находящихся на его балансе объектов водного хозяйства, проводящим мониторинг наземных и подземных водных ресурсов, водных объектов и объектов водного хозяйства, гидротехнических сооружений, систем водоснабжения в Азербайджане, проводящим единую государственную политику и регулирование в данных сферах.

4. Кабинету Министров Азербайджана:

4.1. в пятимесячный срок:

4.1.1. подготовить с привлечением международной консалтинговой компании и представить президенту Азербайджана проекты положения и структуры Агентства, а также предложения о пределе численности его работников;

4.1.2. Представить президенту Азербайджана предложения об усовершенствовании нормативно-правовых актов в связи с созданием Агентства;

4.2. в месячный срок:

4.2.1. обеспечить передачу государственного имущества, находящегося на балансе Государственного агентства водных ресурсов Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, на баланс Агентства;

4.2.2. принять меры для обеспечения финансирования работ, предусмотренных в подпункте 4.1.1 настоящего Указа, а также решения вопросов материально-технического обеспечения Агентства и проинформировать президента Азербайджана;

4.3. решить другие вопросы, вытекающие из настоящего Указа.

5. До утверждения положения и структуры Агентства структурам, предусмотренным в части 2 настоящего Указа, продолжать свою деятельность».