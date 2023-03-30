Азербайджан в январе 2023 года экспортировал в Турцию 881,85 млн кубометров газа с месторождения Шах-Дениз, что на 10,74% выше показателя января прошлого года, отмечается в данных Совета по регулированию энергорынка Турции (EPDK).

Согласно данным, в январе 2023 года на долю Азербайджана пришлось 14,58% всех поставок газа в Турцию.

В целом, в январе Азербайджан занял второе место по объемам поставок газа в Турцию. На первом месте — Россия, на долю которой пришлось 35,45% всех поставок, на третьем — Алжир (12,63%), на четвертом – США (12,13%).