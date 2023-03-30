31 марта в Баку и на Абшеронском полуострове в течение дня ожидаются переменные осадки, в отдельных местах полуострова интенсивные. Вечером, в основном на севере Абшеронского полуострова, возможен переход дождя в мокрый снег. Сильный северо-западный ветер.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха ночью и днем составит 4-7° тепла, вечером до 3° тепла.

Атмосферное давление составит 762 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха составит 65-75%.

В районах Азербайджана местами пройдут осадки, в горных и предгорных районах прогнозируется снег, местами интенсивный. В отдельных метах туман, западный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 4-8° тепла, днем 10-14° тепла, в горах ночью 3-8° мороза, днем 0-3° мороза.