Cотрудники Шемкирского районного отдела полиции задержали жителя Гаджигабула при попытке сбыта незаконно ввезенного на территорию республики вредного химического вещества — ртути, оказывающей сильное воздействие на здоровье человека.

Об этом сообщили в Гянджинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел.

В ходе расследования было установлено, что житель Гаджигабульского района Ибрагим Ибрагимов посредством социальных сетей вступил в преступную связь с иностранцем, затем привез ртуть из Ширванского в Шамкирский район для ее сбыта за 200 тыс. манатов.

Подозреваемый был задержан и доставлен в отдел полиции Шемкирского района. В ходе досмотра у него были обнаружены 2 стеклянные емкости с ртутью общим весом 1 кг и 700 гр.

Изъятый материал передан на экспертизу, расследование по делу продолжается.