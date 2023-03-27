Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки 27 марта посетил Никопольский район Днепропетровской области, который постоянно обстреливают российские войска, сообщает 27 марта пресс-служба главы государства.

«Глава государства ознакомился с ситуацией в Никопольском районе, последствиями ударов врага по Никополю, Марганцу и другим населенным пунктам региона», – сказано в сообщении.

Президента проинформировали о ходе восстановления поврежденных объектов гражданской инфраструктуры и усилении их защиты от возможных новых атак.

Было отмечено действенное взаимодействие областной военной администрации с органами местного самоуправления, эффективная работа правоохранительных органов.

Зеленский по итогам поездки написал в Telegram, что в Никопольском районе повреждено либо разрушено около пяти тыс. зданий, среди которых – медицинские и учебные учреждения. Глава государства заверил, что все они будут отстроены и отремонтированы.