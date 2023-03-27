За январь-февраль 2023 года Грузия экспортировала в Азербайджан 4 820 автомобилей на сумму 62,1 млн. долларов США.

Об этом говорится в отчете Управления национальной статистики Грузии, представленном на основании предварительных расчетов.

Отмечено, что стоимость импортированных автомобилей на 53% выше, чем в предыдущем году.

Согласно отчету, средняя цена автомобилей, экспортированных в Азербайджан в январе-феврале, составила 12,9 тыс. долларов. В январе-феврале Азербайджан стал крупнейшим импортером автомобилей из Грузии.

Согласно отчету, в январе-феврале Грузия экспортировала в Казахстан 2 589 автомобилей на сумму 51,5 млн. долларов (средняя цена -19,9 тыс. долларов), в Армению — 2 834 автомобиля на сумму 50,2 млн. долларов (средняя цена — 17,7 тыс. долларов), в Кыргызстан — 1 338 автомобилей на сумму 43,2 млн. долларов (средняя цена — 32,3 тыс. долларов), в Россию — 978 автомобилей на сумму 13,5 млн. долларов (средняя цена — 13,8 тыс. долларов).