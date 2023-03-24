Полковник-лейтенант Вооруженных сил Украины Зия Абдуллаев, азербайджанец по происхождению, геройски погиб за свободу Украины.

Информация об этом распространилась в соцсетях.

Согласно сообщениям, Зия Абдуллаев похоронен в Харькове.