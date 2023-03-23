У Азербайджана протяженная граница с Ираном, ее нужно защищать. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время выступления на слушаниях в Комитете по международным отношениям Конгресса Сената.

«Для этого есть ряд веских причин, в частности очень важно усиление взаимодействия между вооруженными силами Азербайджана и НАТО в рамках миротворческих миссий», — сказал Блинкен, отвечая в ходе слушаний на провокационный вопрос проармянски настроенного сенатора Боба Менендеса о том, что Администрация президента США потребовала 700 тыс. долларов для участия азербайджанской армии в международных военных учениях.

Отметим, что Федеральное бюро расследований (ФБР) США уже долгое время следит за сенатором Менендесом из-за его темных дел, таких как получение крупной суммы денег от армянского лобби по линии своей супруги Надин Арсланян, и в этом направлении проводится расследование.

Таким образом, очередная провокация сенатора, финансируемого армянским лобби, провалилась. Несмотря на усилия армянского лобби и увеличение числа сенаторов, получающих финансовую поддержку от лобби, Азербайджан и США продолжают взаимовыгодное сотрудничество.