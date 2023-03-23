Погода в районах Азербайджана в ближайщие дни будет умеренной, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов.

В Габалинском районе ожидается умеренная погода, в основном без осадков. Ночью и утром туман, скорость восточного ветра составит 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит 7-9° тепла, днем — 17-19° тепла.

В Шекинском районе в основном без осадков, ночью и утром туман. Скорость восточного ветра составит 5-10 м/с. Температура воздуха ночью — 8-10° тепла, днем — 16-18° тепла.

В Исмаиллинском районе также в основном без осадков, ночью и утром туман. Скорость восточного ветра составит 5-10 м/с. Температура воздуха ночью — 5-7° тепла, днем — 15-18 ° тепла.

В Шахдаге в основном без осадков, ночью и утром туман, скорость восточного ветра составит 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0-2° мороза, днем — 2-5 ° тепла.

В Лянкяранском районе также в основном без осадков, ночью и утром туман. Скорость восточного ветра составит 5-10 м/с. Температура воздуха ночью — 6-8° тепла, днем — 17-19 ° тепла.