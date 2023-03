Представители Азербайджана на «Евровидении-2023» дуэт TuralTuranX выступят во второй части первого полуфинала конкурса под номером 12. Об этом сообщается на официальном сайте «Евровидения».

Напомним, что наши соотечественники исполнят композицию Tell me more.