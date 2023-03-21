Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не удивится поставкам Великобританией в Украину боеприпасов с обедненным ураном, «они уже потеряли ориентиры».

«Я этого не слышал, но я ничему не удивлюсь, потому что они уже потеряли ориентиры в том, что касается своих действий и в том, как эти действия подрывают стратегическую стабильность во всем мире», — сказал министр во вторник в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Возможная поставка таких боеприпасов плохо кончится для Лондона, в этом нет сомнений, заявил Лавров.

Великобритания, заявляя о планах поставлять в Украину боеприпасы с обедненным ураном, готова идти на нарушение международного гуманитарного права, заявил Лавров.

«Если это правда, значит, они готовы идти не просто на риски, а на нарушение международного гуманитарного права, как это было в 1999 году в Югославии, и многое другое, что они себе позволяли, включая военные преступления, преступления против человечности», — сказал он.