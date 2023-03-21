Премьер-министр России Михаил Мишустин во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что Москва и Пекин значительно расширят перевозки по Транссибирскому и Трансазиатскому маршрутам.

Председатель правительства отметил, что в новых геополитических условиях транспортно-логистические коридоры, опирающиеся на развитие трансграничной инфраструктуры, становятся особенно ценными.

Также Мишустин заявил, что Россия искренне заинтересована в дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства с КНР. По его словам, РФ и КНР в 2023 году доведут товарооборот до $200 млрд.

Также Мишустин отметил, что РФ и Китай работают над совместными логистическим проектом по транссибирскому и трансазиатскому маршрутам.

В свою очередь Си Цзиньпин заявил, что визит в Россию соответствует исторической логике, Россия и КНР — стратегические партнеры.

Он отметил, что новый премьер-министр госсовета КНР будет в приоритетном порядке развивать партнёрские отношения с РФ.