22 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии МЭПР, температура воздуха ночью 6-9°, днем 13-18° тепла.

Атмосферное давление 762 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 60-70%.

Завтра в районах Азербайджана местами пройдут осадки, которые утром постепенно прекратятся, в течение дня в основном без осадков. В некоторых местах временами туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью 6-11°, днем 16-21° тепла, в горах ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 3-8° тепла.