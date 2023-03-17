18 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в течение дня преимущественно без осадков. Вечером есть вероятность дождей. Утром и вечером будет туман. Будет дуть северо-западный ветер.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, температура воздуха ночью будет 6-9° тепла, днем 13-18 ° тепла.

Атмосферное давление составит 762 мм рт. Относительная влажность воздуха составит 65-75%.

В некоторых районах Азербайджана местами ожидаются осадки. В отдельных местах будет туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 5-10° тепла, днем 15-19°тепла, в горах ночью от 2° мороза до 3 ° тепла, днем 3-7 ° тепла.