В рамках проекта по реинтродукции зубров, реализуемого общественным объединением IDEA, Министерством экологии и природных ресурсов и азербайджанским представительством Всемирного фонда дикой природы (WWF) в дикую природу были выпущены 27 зубров. Так, количество зубров, завезенных в нашу страну из Европы и выпущенных на Исмаиллинском участке Шахдагского национального парка, достигло 41.

Представители Министерства экологии и природных ресурсов, Министерства чрезвычайных ситуаций и азербайджанские представители WWF, школьники, местные жители и любители природы собрались, чтобы наблюдать за выпуском зубров на территорию Шахдагского национального парка после адаптационного периода. Сначала они ознакомились с комплексом, где зубры и олени содержатся в вольерных условиях, построенных для прохождения адаптационного периода, и осмотрели корма, которые эти животные принимают на начальном этапе.

Затем гости наблюдали за выпуском зубров на территорию Шахдагского национального парка.