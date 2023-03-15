16 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Однако к ночи местами возможен дождь, утром туман, ветер южный.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха ночью составит 5-9° тепла, днем до 13-17° тепла.

Атмосферное давление опустится с 762 мм рт.ст. до 759 мм рт. ст.

В районах Азербайджана с утра местами ожидаются переменные осадки, в отдельных местах осадки могут быть интенсивными, в горных районах прогнозируется снег. В отдельных местах туман, умеренный, западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 4-9° тепла, днем — 17-22° тепла, в горах ночью — 0-4° тепла, днем — 4-7° тепла.