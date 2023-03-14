Посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова вызвали в Госдепартамент США после инцидента с американским беспилотником над Чёрным морем.
Об этом говорится в заявлении американского внешнеполитического ведомства.
Посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова вызвали в Госдепартамент США после инцидента с американским беспилотником над Чёрным морем.
Об этом говорится в заявлении американского внешнеполитического ведомства.
© 2013-2022 Minval.az. Все права защищены.
Перепечатка материалов только при наличии гиперссылки на Minval.Az
Добавить комментарий