Индия не станет нарушать санкции стран Запада против России, включая ограничение предельной стоимости российской нефти в $60 за баррель, сообщает Bloomberg.

По словам собеседника издания, чиновники из индийского правительства попросили кредитные организации и трейдеров придерживаться всех ограничительных мер. Представители США, другие страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) и индийские власти обсуждали этот вопрос в кулуарах саммита G20.

Источник Bloomberg отметил, что западные страны остались довольны позицией Нью-Дели. Официально Индия ни разу не заявляла, что будет поддерживать санкции и ценовой потолок на нефть.