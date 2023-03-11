Департамент автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии принял решение из-за снегопада закрыть для прицепного и полуприцепного автотранспорта трассу Гудаури — Коби, которая является частью Военно-Грузинской дороги. Об этом в субботу сообщила пресс-служба ведомства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

«Из-за снегопада и гололеда на участке Гудаури — Коби автомобильной дороги международного значения Мцхета — Степанцминда — Ларс (граница с РФ) передвижение прицепного и полуприцепного автотранспорта запрещено», — говорится в сообщении.

Движение для других видов автотранспорта свободно.