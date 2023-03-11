Украина и ее военные героически отстаивают свои территории и показывают всему миру, что армия России перестает быть глобальной угрозой. Об этом говорится в обращении Владимира Зеленского к участникам American Enterprise Institute World Forum.

«Когда предлагаешь формулу мира, а Россия снова отвечает ракетами по городам, это точно говорит о том, что решение будет на поле боя. И мир станет безопаснее, точно станет безопаснее. И для наций, и для людей. И для государств, и для бизнеса», — сказал Зеленский.

«Наши героические солдаты уже сделали так, что армия России буквально на глазах перестает быть глобальной угрозой. Должны довести эту работу до конца. Это возможно сделать уже в этом году», — заявил президент.