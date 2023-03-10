О двух гражданах Азербайджана в зоне землетрясения в Турции до сих пор нет никаких вестей.
Об этом говорится в сообщении главы пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Айхана Гаджизаде.
О двух гражданах Азербайджана в зоне землетрясения в Турции до сих пор нет никаких вестей.
Об этом говорится в сообщении главы пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Айхана Гаджизаде.
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