10/03 00:32 Премьер-министр Израиля Нетаньяху назвал стрельбу в Тель-Авиве, в результате которой серьезно ранены три человека, терактом. МВД страны сообщает, что преступник — уроженец Палестины.

Открывший огонь по мирным гражданам около кафе на пересечении двух улиц в центре города, предположительно, хотел отомстить за гибель трех палестинцев во время израильского военного рейда.

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9/03 23:33 Открывший стрельбу по людям в центре Тель-Авива злоумышленник нейтрализован полицией. Об этом пишет The Jerusalem Post.

Также сообщается, что, предположительно, ещё один нападавший скрылся.

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23:18 Стрельба произошла в четверг вечером возле кафе на одной из улиц Тель-Авива. Как сообщила газета The Jerusalem Post, не менее трех человек получили ранения.

По сведениям издания, один из пострадавших находится в критическом состоянии.



