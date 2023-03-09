Спецслужбы Польши с большой долей вероятности причастны к попытке теракта на аэродроме в Мачулищах под Минском, сообщили в КГБ Беларуси.

«Было установлено, что с большой долей вероятности можно утверждать о том, что к проведению данной акции причастны спецслужбы также Польши. Об этом свидетельствует тот факт, что в ней были задействованы несколько человек из числа так называемых «беглых», которые находятся в настоящее время на территории Польши», — сказал оперативный сотрудник КГБ в эфире телеканала «Беларусь 1».

По его словам, эти люди причастны к каналам организации доставки на территорию Беларуси средств поражения, дронов, обеспечения входа террориста на территорию республики и его подготовки, а также реализации маршрутов его эвакуации.

Ранее задержанный в Беларуси диверсант сообщил, что действовал по приказу Службы безопасности Украины.

Он рассказал, что 26 февраля на аэродроме Мачулищи с помощью двух дронов совершил попытку диверсии в отношении самолёта А-50.