22:11 Участники акции в Тбилиси требуют освободить всех задержанных в ходе протестов.



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20:59 К акции протеста на проспекте Руставели в Тбилиси присоединились и студенты, обучающиеся в различных университетах Грузии. Они скандируют такие лозунги, как «Грузия», «Европа», «Нет российскому закону». В ходе акции прозвучали гимны Грузии и Европейского Союза.

На территории задействовано большое количество полицейских и машин скорой помощи, а вокруг здания парламента усилены меры безопасности.

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20:08 В столице Грузии продолжаются акции протеста, начавшиеся после принятия парламентом страны в первом чтении законопроекта об иноагентах.

За два дня беспорядков задержаны более 130 человек, уточняет RT.

Авторы вызвавшего резонанс законопроекта объявили о намерениях отозвать документ, однако оппозиционные партии высказались в пользу продолжения акций протеста.