X Глобальный Бакинский форум примечателен тремя основными параметрами: это тематика, участники и логистика. Об этом заявил бывший президент Грузии Георгий Маргвелашвили в интервью «Азертаджу» в первый день X Глобального Бакинского форума.

Отметив, что он неоднократно участвовал в работе форума, политик сказал, что авторитет форума с каждым годом растет, и подчеркнул, что основным направлением работы мероприятия является обмен опытом и на этой площадке обсуждаются волнующие мир вопросы.

По словам Георгия Маргвелашвили, Грузия уверенно идет по пути независимости. Он выразил надежду на то, что, несмотря на пережитые проблемы, в результате усилий стран Южного Кавказа в регионе установится стабильность.

«Грузия всегда поддерживала братский Азербайджан в вопросе территориальной целостности. Азербайджан – наш стратегический партнер. Армения также является нашим близким соседом. Грузия, в свою очередь, не жалеет усилий для обеспечения стабильности в регионе. Минский формат уже не работает, и надо самим приложить усилия. Инициативы Президента Ильхама Алиева также направлены на это», – подчеркнул он.