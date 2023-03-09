Президент Ильхам Алиев подписал Указ о совершенствовании деятельности, связанной со снабжением и обеспечением в сфере здравоохранения и внесении изменений в Указ президента Азербайджанской Республики № 418 от 20 декабря 2018 года «О ряде мер по обеспечению применения Обязательного медицинского страхования в Азербайджанской Республике».

Указом главы государства в целях организации деятельности медицинских учреждений, подчиненных публичному юридическому лицу «Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями» (TƏBİB), для их обеспечения необходимыми принадлежностями в соответствии с Законом Азербайджанской Республики «О государственных закупках», «Центр инноваций и снабжения» при Министерстве здравоохранения Азербайджанской Республики вместе с его имуществом передан в подчинение TƏBİB.

Минздраву поручено создать в подчинении министерства публичное юридическое лицо «Центр снабжения здравоохранения» и проинформировать об этом президента Азербайджана.