Антимонопольный орган Турции (Rekabet Kurulu) разрешил владельцу SpaceX и Twitter Илону Маску получить единоличный контроль над Twitter Inc., но при условии выплаты штрафа.

Об этом сообщает пресс-служба турецкого ведомства, передает «Анадолу».

В Антимонопольном органе отметили, что сделка по смене владельца Twitter совершена без уведомления турецких властей, хотя деятельность компании распространяется и на Турцию.

В данной связи принято решение наложить на Маска штраф в размере 1/1000 его дохода за 2022 год, полученного в Турции.

В Антимонопольном органе Турции приняли решение разрешить сделку, приняв к сведению, что она не привела к росту конкуренции на рынке.