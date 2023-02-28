Москва считает двусторонним вопросом тему судебных разбирательств между Баку и Ереваном по возмещению ущерба за использование энергетических ресурсов в Карабахе.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

«Позиция России заключается в том, что это двусторонний вопрос между Азербайджаном и Арменией. Был выбран путь, включающий в себя судебную процедуру. Ждем», — отметил российский министр, отвечая на соответствующий вопрос.