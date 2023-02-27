Президент Путин лично уделяет пристальное внимание развитию нашего союзнического взаимодействия.

Об этом сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Его слова приводит пресс-служба Алиева.

Отметив, что Декларация зафиксировала достигнутый уровень взаимодействия и наметила пути его углубления, вывода на новый качественный уровень, Сергей Лавров подчеркнул: «Практическое сотрудничество, как Вы упомянули, действительно, по всем направлениям развивается очень эффективно и интенсивно. Это и ваши регулярные контакты с президентом Российской Федерации, контакты между председателями правительств двух стран, между министрами».