Венгрия перенесла голосование по ратификации заявок Швеции и Финляндии на вступление в НАТО по меньшей мере до 21 марта, сообщил руководитель аппарата премьер-министра Венгрии Гергель Гульяш.

По его словам, парламент может проголосовать за ратификацию вступления в НАТО Финляндии и Швеции в конце марта.

«До того, как Швеция и Финляндия присоединятся к НАТО и станут союзниками, правительство Венгрии хочет знать, почему они «клеветали» на нас», — также заявил руководитель аппарата премьер-министра.

Он добавил, что недавно было закрыто заседание фракции, где выяснили, кто в правящей партии выступал против вступления Швеции и Финляндии в НАТО.

Премьер-министр Венгрии попросил поддержать членство двух стран в Североатлантическом альянсе.