Уйдите с нашей территории, прекратите нас бомбить, убивать гражданских, уничтожать нашу инфраструктуру, энергетику, питьевую воду, прекратите бомбардировки городов и сёл, убивать собак и котов, сжигать леса.

Об этом в ходе посвященной годовщине полномасштабного вторжения РФ пресс-конференции «Февраль. Год несокрушимости» заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Вт это всё вы прекращаете, и только тогда мы вам скажем, в каком формате мы будем дипломатически ставить точку», — добавил украинский лидер.