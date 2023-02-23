Мы считаем, что вопреки трехстороннему заявлению, Армения вновь заинтересована в незаконном использовании Лачинской дороги.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов на брифинге по поводу решения Международного суда ООН от 22 февраля 2023 года о применении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, передает АПА.

«Под незаконным использованием понимается ротация всё еще не выведенного из Карабахского региона армянского воинского контингента, транспортировка по указанной дороге награбленных полезных ископаемых в Армению и их экспорт на международные рынки, доставка в регион представителей третьих стран, прежде всего некоторых лиц Исламской Республикой Иран, по поводу чего Иран все еще не дал разъяснений», — отметил замминистра.