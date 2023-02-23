Президент Владимир Путин поздравил граждан России с Днём защитника отечества и отметил, что Россия в 2023 году продолжит уделять повышенное внимание ядерной триаде.

«Повышенное внимание, как и раньше, уделим укреплению ядерной триады. В этом году на боевое дежурство заступают первые пусковые установки ракетного комплекса «Сармат» с новой тяжелой ракетой.

Продолжим серийное производство гиперзвуковых комплексов воздушного базирования «Кинжал» и начнём массовые поставки гиперзвуковых ракет морского базирования «Циркон»», — сказал он.

Также Владимир Путин сообщил, что в ближайшие годы в состав военно-морского флота войдут ещё три атомных подводных крейсера.

