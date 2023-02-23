Постоянный представитель Азербайджана при ООН Яшар Алиев выступил на XI внеочередной специальной сессии Генассамблеи, посвященной Украине.

Дипломат отметил, что кризис должен урегулироваться на основе норм и принципов международного права, регулирующих межгосударственные отношения, в том числе уважения суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ, передает Report.

Он заявил, что наряду с другими государствами-членами Азербайджан глубоко обеспокоен происходящим в Украине. Дипломат также рассказал о гуманитарной помощи, оказываемой Азербайджаном украинскому народу.