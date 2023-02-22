Германия объявила персонами нон грата двух сотрудников посольства Ирана в Берлине. Об этом сообщила в среду министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.

Глава германской дипломатии осудила решение суда ИРИ о казни гражданина Германии Джамшида Шармахда.

Она отметила, что сразу после поступления информации о вердикте по делу Шармахда, временный поверенный в делах Ирана в Берлине был вызван в МИД Германии.

«Иранскому дипломату заявлено о недопустимости грубого нарушения прав граждан Германии. В качестве ответной меры мы объявили о высылке двух сотрудников посольства Ирана и потребовали от них покинуть страну в кратчайшие сроки. Призываем Иран отменить решение о высшей мере наказания и предоставить Шармахду возможность обжалования вердикта в соответствии с принципами верховенства права», — сказала Бербок.

Джамшид Шармахд имеет двойное гражданство Ирана и ФРГ.

В Иране он был приговорен к смертной казни по обвинению в причастности к базирующейся в США «антиправительственной организации», а также к организации террористических актов на территории Ирана.