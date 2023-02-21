Каждый член НАТО знает, и Россия тоже: атака на одного члена НАТО — это атака на всех!

Об этом заявил президент США Джо Байден в Варшаве в преддверии первой годовщины российско-украинской войны.

«Приверженность США своим союзникам по НАТО и пятой статье [Вашингтонского договора НАТО] как скала. Каждая страна НАТО это знает, Россия также это знает. Нападение на одного [члена НАТО] означает нападение на всех, — сказал Байден. — Это священная клятва по защите каждого дюйма территории НАТО».

Президент Байден также добавил, что грядущие дни будут тяжёлыми для Украины.