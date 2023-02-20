The New York Times опубликовала рассекреченные документы, переданные в 2009 году уходящим с поста президента Джорджем Бушем своему преемнику — Бараку Обаме. Газета называет их «небольшим советом» в условиях «неспокойного» мира.

«Индия — друг. Пакистана — нет. Не верьте Северной Корее или Ирану, но говорить лучше, чем молчать. Следите за Россией: она жаждет территории своего соседа Украины. Остерегайтесь попасть в ловушку неразрешимых наземных войн на Ближнем Востоке и в Центральной Азии», — писал Буш.

Всего опубликовано тридцать меморандумов — каждый касается отдельной страны или области внешней политики.

«Попытки России бросить вызов территориальной целостности Украины, особенно в Крыму, который на 59 процентов состоит из этнических русских и где базируется Черноморский флот ВМФ России, должны быть предотвращены», — предупреждал Буш.

Также он предсказал, что РФ будет использовать зависимость Европы от российских энергоносителей и пытаться «вбить клин между Соединенными Штатами и Европой».