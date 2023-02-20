Евросоюзу необходимо поддержать Турцию в ликвидации последствий разрушительных землетрясений с эпицентрами в Кахраманмараше.

Об этом министр иностранных дел Греции Никос Дендиас сказал в беседе с журналистами в Брюсселе, куда прилетел для участия в заседании глав МИД стран-участниц НАТО, передает «Анадолу».

Министр напомнил, что на заседании будут обсуждаться такие темы, как ситуация в Украине, права женщин в Афганистане, климатический кризис и экологические проблемы.

Дендиас также отметил, что проинформирует коллег об итогах визита в Турцию.

«Будет возможность обсудить с коллегами пути оказания помощи пострадавшим при землетрясениях в Турции и Сирии. Мне так жаль это говорить, но произошла невиданная до сих пор, крупная катастрофа. Необходима большая помощь и поддержка»,- подчеркнул министр.