Вооруженные столкновения начались в понедельник на афгано-пакистанской границе в районе КПП «Торхам».

Об этом сообщила газета Hasht-e Subh со ссылкой на источники в афганской провинции Нангархар.

По их данным, перестрелки между представителями захватившего власть в Афганистане радикального движения «Талибан» и пакистанскими пограничниками начались рано утром и продолжаются вплоть до настоящего момента. Причина, по которой произошел конфликт, пока неизвестна.

Со своей стороны пакистанская газета Dawn проинформировала в понедельник, что инициатором столкновений стала афганская сторона. Информация о пострадавших пока не приводится.