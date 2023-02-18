17 февраля украинский лидер Владимир Зеленский выступил на открытии Мюнхенской конференции по безопасности. Он призвал союзников поторопиться с оказанием помощи Украине и сравнил Россию с библейским Голиафом.

«Голиаф уже начал проигрывать. Голиаф определенно падет в этом году», — заявил Зеленский (цитата по Deuche Welle).

Зеленский поблагодарил западные государства за оказание военной помощи в борьбе Россией, но в то же время подчеркнул, что поставки оружия «пока не были достаточно быстрыми». По его словам, Путин пытается выиграть время для своей агрессии и уничтожить множество жизней, поэтому Украине необходима «скорость».

59-я Мюнхенская конференция по безопасности проходит с 17 по 19 февраля. Одной из ключевых тем — полномасштабная война РФ против Украины и ее глобальное влияние на безопасность стран мира.