Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о готовности венгерских компаний принять участие в восстановлении Карабахского региона Азербайджана.

«Венгерские компании готовы участвовать в восстановлении Карабахского региона Азербайджана. Это могут проекты в сфере транспортной инфраструктуры, здравоохранения, коммунальных услуг», — заявил Сийярто на венгеро-азербайджанском бизнес-форуме в столице Венгрии Будапеште (цитата по «Интерфаксу»).

Однако, продолжил министр, это только часть экономического сотрудничества Венгрии и Азербайджана.

«Мы бы хотели, чтобы как можно больше венгерских и азербайджанских экономических субъектов извлекли выгоду из стратегического партнерства между двумя странами, для которого сейчас созданы все условия», — отметил Сийярто.