17 февраля в Мюнхене состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с министром обороны Государства Израиль Йоавом Галантом. Об этом сообщает пресс-служба Алиева.
Теги: АлиевГалантпереговоры
17 февраля в Мюнхене состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с министром обороны Государства Израиль Йоавом Галантом. Об этом сообщает пресс-служба Алиева.
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