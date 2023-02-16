Беларусь готова организовать встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом 16 февраля заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

«Если у Байдена есть желание, мы его в Минске готовы принять и серьезно поговорить. Если он хочет мира в Украине. И даже Путин подлетит в Минск, и встретимся здесь втроем: два «агрессора» и «миролюбивый» президент. Почему нет? Ради прекращения <военной операции>. Вот если он хочет прекратить, примем его», — приводит его слова «БелТА».

При этом Лукашенко выразил сомнение в том, что Байден примет приглашение посетить Беларусь.

«Нет, он сюда не поедет. А …стоило бы. Он останется в Польше, потому что Польша — гиена Европы, и она сегодня прежде всего играет самую активную роль по эскалации <военных действий> в Украине. Она больше всего кричит, больше, чем американцы», — заявил глава государства.