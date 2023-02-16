Впервые за последние 70 лет произошло больше событие в мире Национальной кухни Азербайджана. 13 февраля «Мугам национальной кухни», организованный Гильдией кулинаров Азербайджана (Илькин Акперзаде) и руководителем проекта гастрономической карты Diyar.Az Нигяр Амирбековой в Международном центре мугама, собрал всех лучших поваров страны, представляющих Азербайджан на международной арене.

Кулинары были награждены национальной премией İllərin sənətkarı, среди лауреатов были мастера Азербайджанской национальной кухни, представители СМИ и известные личности.

Отметим, что мероприятие посетили члены правительства и сотрудники госорганов, Милли Меджлиса, научные и культурные деятели, представители медиа, предприниматели.